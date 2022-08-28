Trabzon gündem: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Trabzon gündem haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 4. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Seferovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammet'te kaldı. 8. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağından Sacha Boey'in ceza sahası içine ortasında Mertens'in vuruşunda Bartra'ya çarpan top yön değiştirerek kaleye giderken, kaleci Muhammet meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti. 9. dakikada Trezeguet sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak az farkla kornere çıktı. 12. dakikada Trezeguet'in arka direğe ortasında Cornelius'un indirdiği topa Djaniny vurdu, meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı. 31. dakikada ani gelişen Galatasaray atağından Yunus Akgün sağ taraftan getirdiği topu Mertens ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mertnes'in vuruşunda kaleci Muhammet gole izin vermedi. Stat: Akyazı Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx Trabzonspor. Muhammet Taha Tepe xxx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Dorukhan Toköz xx, Siopis x, Bardhi x, Trezeguet xx, Djaniny x, Cornelius x Yedekler: Kağan Moradoğlu, Taha, Denswil, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolot, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi, Lahtimi Teknik Direktör: Abdullah Avcı Galatasaray: Muslera xx, Sacha Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Aanholt xx, Torreira xx, Oliveria xx, Yunus Akgün xx, Mertens x, Kerem Aktürkoğlu x, Seferovic x Yedekler. Okan Koçuk, Elabdelaoui, Gomis, Berkan, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza, Semih Kaya Teknik Direktör: Okan Buruk Sarı Kartlar: Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Trezeguet (Trabzonspor) (Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yunus Akgün Trabzonspor Galatasaray Spor Güncel Haberler

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