Trabzon haber: Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 5 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
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Trabzon haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Bartra'nın ceza sahası dışından sert şutunda top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
61. dakikada Ghacha'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.
66. dakikada Larsson'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
73. dakikada Trezeguet'in pasında ceza yayı üzerinden topla buluşan Bardhi'nin şutu ağlara gitti. 2-2
81. dakikada savunmanın hatasında topla ilerleyip ceza alanına giren Wright, pasını penaltı noktası üzerindeki Gökdeniz Bayrakdar'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2
90+5. dakikada Abdülkadir'in ceza alanına ortasında Trezeguet'in kafasını kaleci parmaklarının ucuyla çelerken meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
90+6. dakikada Ghacha'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 4-2
90+7. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Wright, savunma oyuncularını oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti. 5-2
Stat: Corendon Airlines
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx
FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Güray Vural xx, Fernando xx, Fredy xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 79 xxx), Ndao x (Ghacha dk. 53 xx), Larsson xx (Cemali Sertel dk. 79 x), Luiz Adriano xx (Hakan Özmert dk. 68 xx), Wright xxxx
Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Amar, Admir Mehmedi, Ufuk Akyol, Mustafa Erdilman
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendıjk
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen x, Denswil x (Siopis dk. 68 x), Hugo x (Bartra dk. 46 x), Eren Elmalı x, Doğucan Haspolat x (Bardhi dk. 43 xxx), Dorukhan x (Kouassi dk. 87 ?), Bakasetas x (Abdülkadir Ömür dk. 43 x), Djaniniy x, Trezeguet x, Cornelius xx
Yedekler: Muhammet Tepe, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Fernando (dk. 14), Wright (dk. 40 pen ve 90+7), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 81 ve 90+6) (FT Antalyaspor), Bardhi (dk. 46 ve 73 (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Larsson (FT Antalyaspor), Doğucan Hasppolat, Denswil (Trabzonspor)
(İsa Akar - Ahmet Serdar Eser/İHA)