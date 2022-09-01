Trabzon spor haberleri: Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da Spor Haberleri Trabzon haberleri... Ahmet Ağaoğlu: Transferin en doğru yolu sessiz sedasız halledilmesiMaxi Gomez: Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifli ve mutluyumAli DANAŞ / İSTANBUL, - Trabzonspor'un Valencia'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Uruguaylı golcü Maxi Gomez, İstanbul'a geldi. Ahmet Ağaoğlu : Transferin en doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi Maxi Gomez: Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifli ve mutluyum Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Trabzonspor'un Valencia'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Uruguaylı golcü Maxi Gomez, İstanbul'a geldi. İspanya'nın Valensiya kentinden kalkan özel uçakla saat 14.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Gomez'i Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı. Başkan Ağaoğlu, Gomez ile birlikte foto muhabirlere ve kameramanlara poz verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. "Hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz" dedi. "TRANSFERİN EN DOĞRU YOLU SESSİZ SEDASIZ HALLEDİLMESİ" Fenerbahçe'nin Gomez'e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede bir oyuncu alıyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, oyuncunun yarınki HangiKredi Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bizim görevimiz transferi yapıp hocaya teslim etmek. Gerisi hocanın kararı" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı. MAXI GOMEZ: TRABZONSPOR'A İMZA ATTIĞIM İÇİN ÇOK KEYİFLİ VE MUTLUYUM Bordo-mavili ekibin yeni transferi Maxi Gomez ise Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Trabzonspor'a imza attığı için de çok keyifli ve mutlu hissettiğini dile getirdi. Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Valencia İstanbul Spor Haberler

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