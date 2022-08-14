Trabzon gündem haberleri | SPOR Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi Edinilen Trabzon gelişmesine göre SPOR Lahtimi, Trabzonspor için kente geldiSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor'un sakatlanan kanat oyuncusu Edin Visca'nın yerine Fas ekibi FUS Rabat'tan kadrosuna katmaya hazırlandığı Mountassir Lahtimi, kente geldi. SPOR Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor'un sakatlanan kanat oyuncusu Edin Visca'nın yerine Fas ekibi FUS Rabat'tan kadrosuna katmaya hazırlandığı Mountassir Lahtimi, kente geldi. Transfer çalışmalarına hız katan Trabzonspor, Marc Bartra'nın ardından Fas ekibi FUS Rabat'ta forma giyen Mountassir Lahtimi'yi de renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın boşluğunu doldurmak üzere Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varan 21 yaşındaki Mountassir Lahtimi, sözleşme imzalamak için saat 19.50'da Trabzon'a geldi. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'dan kente gelen kanat oyuncusu, havalimanı çıkışında taraftarlarca karşıladı. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu, kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Edin Visca Trabzon Fas Spor Güncel Haberler

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