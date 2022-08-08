Trabzon spor haberleri: Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzon haberi... Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kuvvet çalışması yaptı. Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Hataysporlu futbolcular, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak. Spor AA / Salim Taş Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

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