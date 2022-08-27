Trabzon spor haberleri: Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Trabzon habere göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam idman, taktik çalışmayla sona erdi. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele yarın saat 21.45'te başlayacak. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Trabzonspor Galatasaray Spor Güncel Haberler

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