Trabzon spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off: FC Kopenhag: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı sonucu) Spor Haberleri Trabzon haberleri... UEFA Şampiyonlar Lig Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaşıyor. UEFA Şampiyonlar Lig Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada sol taraftan gelişen Kopenhag atağında Falk'ın ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Claesson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-0 31. dakikada Diks'in sol taraftan ortasında arka direkte Haraldsson vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 36. dakikada orta alandan topu ceza alanı önüne taşıyan Falk, yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı. Stat: Parken Hkemler: Michail Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Benetti xx FC Kopenhag: Ryan xx, Diks xx, Vavro xx, Khotholava xx, Kristansen xx, Zeca xx, Haraldsson xx, Lerager x, Falk xx, Claesson xx, Biel xx Yedekler: Jahnsson, Jelert, Ankersen, Lund Jensen, Johannesson, Amoo, Stamenic, Babacar, Mukairu, Vick, Karamoko, Dithmer Teknik Direktör: Jess Thorup Trabzonspor: Uğurcan x, Larsen x, Denswil x, Hugo x, Eren x, Siopis x, Bakasetas x, Abdulkadir Ömür x, Trezeguet x, Kouassi x, Cornelius x Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Bartra, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Enis Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Djaniny, Emrehan Gedikli Teknik Direktör: Abdullah Avcı Gol: Claesson (dk.9) (FC Kopenhag) Sarı kartlar: Lareger (FC Kopenhag), Kouassi (Trabzonspor) - TRABZON İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Spor Haberler

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