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Trabzon spor haberi | Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan kente geldi

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Trabzon spor haberi | Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan kente geldi

Trabzon spor haberi | Trabzonspor'un, İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Emirhan Eraslan Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un, İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Emirhan Eraslan Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un İsviçre ekibi Basel'den prensipte anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki Emirhan Eraslan, Trabzon'a geldi. Kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binen genç stoper, "Çok gururlu hissediyorum" dedi. Bordo-mavili atkıyı boynuna asan futbolcunun sağlık kontrolünün ardından Karadeniz ekibinin renklerine katılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor İsviçre Trabzon Spor Haberler

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