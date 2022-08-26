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Trabzon spor haberi | Trabzonspor'un rakiplerinden Kızılyıldız'da teknik direktör değişikliği

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Trabzon spor haberi | Trabzonspor'un rakiplerinden Kızılyıldız'da teknik direktör değişikliği

Gelen Trabzon haberlerine göre Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019'dan beri takımın başında bulunan Sırp çalıştırıcı Stankovic'in istifa ettiği ve yerine 39 yaşındaki Milos Milojevic'in getirildiği belirtildi.

Stankovic yönetimindeki Kızılyıldız, 3 Sırbistan Süper Lig ve 2 Sırbistan Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçmiş yıllarda İzlanda'da Vikingur, Breidablik ve İsveç'te Mjällby, Hammarby takımlarının başında bulunan Sırp teknik direktör Milojevic ise son olarak bir başka İsveç ekibi Malmö'de görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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