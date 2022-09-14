Trabzon spor haberi: Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız Trabzon'da Spor Haberleri Trabzon gelişmesine göre UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kızılyıldız bugün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kızılyıldız bugün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda puansız iki takım Trabzonspor ile Kızılyıldız, 15 Eylül Perşembe günü Akyazı Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Bu müsabaka öncesi bordo-mavililerin rakibi Kızılyıldız Trabzon'a geldi. Özel bir uçak ile saat 13.30 sıralarında şehre gelen kafile daha sonra kendisini bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele geçti. Kızılyıldız saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde saat 18.30'da Kızılyıldız Teknik Direktörü ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Trabzon Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzon spor haberi: Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız Trabzon'da - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.