Trabzon spor haberi: Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzon haber: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu açılışında 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu açılışında 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başlayıp, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 çalışması ve çift kale maçın ardından sona erdi. Bordo-mavili ekip, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayıp, İstanbul'a gidecek. Spor AA / Hamza Önder Kuloğlu İstanbulspor Trabzonspor Spor Haberler

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