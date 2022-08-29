Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına mevsimi" devam edecek Spor Haberleri Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hepimiz için yeni bir maraton başladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hepimiz için yeni bir maraton başladı. Hiç şüpheniz olmasın ki; 2022-2023 sezonunda da "Fırtına Mevsimi" devam edecek" dedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 198'inci sayısına açıklamalarda bulundu. Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa ile tamamlanan 2021-2022 sezonun geride kaldığını söyleyen Ağaoğlu, bordo mavili takım için yeni bir maraton başladığını ifade etti. "BİRLİKTE HAREKET EDEREK BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ" Başkan Ağaoğlu, bordo-mavili takımın şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun unutulmaz anlarla dolu ve güzel hikayelerle hatırlanacak şekilde geride kaldığını ifade etti. Şampiyonluk coşkusunun dünyanın dört bir köşesinde hissettirildiğini belirten Ağaoğlu, "Tarihimizin, doğamızın ve karakterimizin her zerresini, kültürümüzün tüm zenginliklerini bu şampiyonlukla birlikte bir kez daha herkese gösterdik. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yeni başarılar ve yeni mutluluklar var. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da birlikte hareket ederek hedeflediğimiz tüm başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. "SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YAN YANA" Başkan Ağaoğlu, görev süresi boyunca uyguladıkları ekonomik ve sportif planlamanın süreç içerisinde meyvelerini verdiğini ifade ederek, "Süper Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası zaferi ve son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kazandığımız Süper Kupa ile birlikte tüm camiamız kenetlendiğinde neler başarabildiğini herkese gösterdi. Önümüzdeki süreçte yine hep birlikte, yine yan yana ve omuz omuza "sürdürülebilir başarı" hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. "BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYORUZ" Trabzonspor'un 55'inci yaşını kutladıklarını belirten Ağaoğlu şunları söyledi: "Bu 55 yıllık serüvene pek çok başarı ve gurur dolu hatıra sığdıran Trabzonsporumuz, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da yine benzersiz zaferlere imza atacaktır. Kararlılıkla uyguladığımız, sürdürülebilirlik hedefi ve camiamızın bu hedefi sahiplenerek oluşturduğu sinerji bizleri attığımız her adımda daha da motive ediyor. Sizlerden aldığımız bu güçle Trabzonspor'u daha ileriye, daha güzel günlere taşımak için büyük gayret gösteriyoruz." "YENİ BİR MARATON BAŞLADI" Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa'yı kazandıkları bir sezonun geride kaldığını hatırlatan Ağaoğlu, "Hepimiz için yeni bir maraton başladı. Hiç şüpheniz olmasın ki; 2022-2023 sezonunda da "Fırtına Mevsimi" devam edecek. Yeni sezonun ve yeni yaşımızın tüm Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle başta ebediyete intikal eden kurucularımız, başkanlarımız ve kulübümüzün bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaşayanlara uzun ve sağlıklı ömürler dileyerek şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - Trabzon Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Süper Kupa Fırtına Spor Haberler

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