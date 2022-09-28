Trabzon spor haberi | Kayserispor, Trabzon'a bileniyor Spor Haberleri Gelen Trabzon haberlerine göre Kayserispor, ligin 8'inci haftasında sahasında ağırlayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor, ligin 8'inci haftasında sahasında ağırlayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 8'inci haftasında Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam antrenman, çift kale maç ile sürdü. Futbolcuların antrenmanda moralli olduğu gözlemlendi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Kayserispor Spor Haberler

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