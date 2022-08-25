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Trabzon spor haberi | Gbamin, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Trabzon spor haberi | Gbamin, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzon habere göre Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Jean-Philippe Gbamin, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Jean-Philippe Gbamin, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan uçakla saat 22.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Jean-Philippe Gbamin, ilk açıklamalarını Demirören Haber Ajansı'na yaptı. Harika hissettiğini dile getiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Benim için burada oynamak bir şans. Bana bu şansı sağladıkları için minnettarım. Sahaya çıkmaya hazırım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan Gbamin'in Trabzon'a ulaştıktan sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Spor

Trabzonspor İstanbul Trabzon Spor Haberler

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