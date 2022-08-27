Trabzon haber | Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı Spor Haberleri Trabzon haberler: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamındaki "Tour Of Sakarya" yarışlarının üçüncü etabı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamındaki "Tour Of Sakarya" yarışlarının üçüncü etabı gerçekleştirildi. Sakarya Demokrasi Meydanı'ndan startı verilen yarışlara, 30 ülke ve 13 takımdan 80 sporcu katıldı. Adapazarı ilçesinden yola çıkan sporcular, Akyazı ilçesi ve Yenikent Mahallesi güzergahından Kaynarca ilçesindeki parkurları geçti. Zaman zaman 100 kilometre hıza ulaşan sporcular, yeniden Adapazarı sınırlarına girdi ve 140 kilometre katederek yarışı yaklaşık 4 saatte tamamladı. Zorlu noktalarda pedal çeviren sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için mücadele etti. Üçüncü etapta Pro Touch takımından Güney Afrikalı Gustav Basson ilk sırada yer aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi PRO takımından Ukraynalı Vitaliy Buts ikinci, Cezayir Milli Takımı'ndan Hamza Yacine üçüncü oldu. Yarış sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi. Organizasyonun dördüncü etabı yarın gerçekleştirilecek. Spor Kaynak: AA / Mehmet Karakaş Togo Cumhuriyeti Demokrasi Sakarya Spor Güncel Haberler

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