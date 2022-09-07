Trabzon haberleri! Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor
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Trabzon haberleri... Ülkelerindeki savaş nedeniyle Trabzon'da misafir edilen Ukrayna'daki futbol takımlarının altyapılarında forma giyen çocuklar, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki çalışmaları devam ediyor.
Ülkelerindeki savaş nedeniyle Trabzon'da misafir edilen Ukrayna'daki futbol takımlarının altyapılarında forma giyen çocuklar, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki çalışmaları devam ediyor.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Mart ayında Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk ettiğimiz Ukrayna kafilesini, Trabzonspor'a yakışan şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Tesislerimizin tüm imkanlarından faydalanan genç sporcular, çalışmalarını teknik ekibimizle birlikte sürdürüyor."
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor