Trabzon haberleri! Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor Spor Haberleri Trabzon haberleri... Ülkelerindeki savaş nedeniyle Trabzon'da misafir edilen Ukrayna'daki futbol takımlarının altyapılarında forma giyen çocuklar, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki çalışmaları devam ediyor. Ülkelerindeki savaş nedeniyle Trabzon'da misafir edilen Ukrayna'daki futbol takımlarının altyapılarında forma giyen çocuklar, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Mart ayında Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk ettiğimiz Ukrayna kafilesini, Trabzonspor'a yakışan şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Tesislerimizin tüm imkanlarından faydalanan genç sporcular, çalışmalarını teknik ekibimizle birlikte sürdürüyor." Spor Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum Özkan Sümer Ukrayna Trabzon Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzon haberleri! Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.