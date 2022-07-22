Trabzon haberleri: Trabzonspor'un Avusturya kampı Trabzon haberler... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa dahil oldu. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa dahil oldu. Daha önce İngiltere'de önemli kulüplerde görev yapan Gronnemark, bordo-mavililerin bu sabah Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi. Bugün bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak Gronnemark, sezon içerisinde aralıklarla kulüpte görev yapacak. AA / Selçuk Kılıç - Spor Trabzonspor Avusturya Spor Haberler

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