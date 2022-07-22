Trabzon haberleri: Trabzonspor'un Avusturya kampı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon haberleri: Trabzonspor'un Avusturya kampı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
 - Güncelleme:
Trabzon haberleri: Trabzonspor'un Avusturya kampı

Trabzon haberler... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa dahil oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa dahil oldu.

Daha önce İngiltere'de önemli kulüplerde görev yapan Gronnemark, bordo-mavililerin bu sabah Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi.

Bugün bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak Gronnemark, sezon içerisinde aralıklarla kulüpte görev yapacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor Avusturya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title