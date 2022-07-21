Trabzon haberi... Trabzonspor'un Avusturya kampı devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon haberi... Trabzonspor'un Avusturya kampı devam ediyor

AA - Hakan Burak Altunöz - Spor
 - Güncelleme:

Trabzon haber: Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde dün ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, günü çift antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldıktan sonra Avusturya kampına gelen teknik direktör Abdullah Avcı, akşam çalışmasını yönetti.

Avusturya kampındaki ilk çalışmasına çıkan Avcı, antrenman öncesi yardımcısı Orhan Ak ile uzun süre görüşürken, kaptan Uğurcan Çakır ile de kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan ile izinli olan Djaniny Semedo katılmadı.

İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncuların neşeli oldukları gözlenirken özellikle Siopis ve

Kouassi'nin şakalaşmaları dikkati çekti.

Trabzonspor'un 29 Temmuz'da tamamlamayı planladığı Avusturya kampının 1 gün önce sona ereceği belirtildi. Trabzonspor, 28 Temmuz'da akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title