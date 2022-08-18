Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon haberleri! Trabzonspor, Lahtimi transferini resmen duyurdu

Trabzon haberleri! Trabzonspor, Lahtimi transferini resmen duyurdu

Trabzon haber... Trabzonspor, 21 yaşındaki Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferini açıkladı.

Trabzonspor, 21 yaşındaki Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferini açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fas ekibi FUS Rabat forması giyen Mountassir Lahtimi'yi 3+1 yıl süreyle transfer etti. Genç oyuncuya, 2022-23 sezonu için 300 bin Euro, 2023-24 sezonu için 325 bin Euro, 2024-25 sezonu için 400 bin Euro, opsiyon kullanılması halinde 2025-26 sezonu için 600 bin Euro ücret ödenecek. Faslı oyuncunun menajerine de, Lahtimi'ye ödenecek ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.

BONSERVİSİ 600 BİN EURO

Trabzonspor, Edin Visca'nın sakatlanması sonrasında transfer ettiği 21 yaşındaki kanat oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak FUS Rabat kulübüne 600 bin Euro ödeyecek. Lahtimi'nin farklı bir kulübe transfer olması halinde ise, elde edilen gelirin söz konusu kulübe ödenecek miktarı düşüldükten sonra kalan kısmın  yüzde 17'si kadar FUS Rabat'a ödeme yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Trabzonspor Fas Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title