Trabzon gündem haberi: Trabzonspor, Gbamin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Spor Haberleri Trabzon gündem haberi: Trabzonspor, İngiliz ekibi Everton'dan Fildişili ön libero Jean-Philippe Gbamin'i 1 yıllığına kiraladı. Trabzonspor, İngiliz ekibi Everton'dan Fildişili ön libero Jean-Philippe Gbamin'i 1 yıllığına kiraladı. Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Spor Güncel Haberler

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