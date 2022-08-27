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Trabzon haberleri: Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Trabzon haberleri: Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzon spor haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Bordo-mavili takım, bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Spor

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