Marek Hamsik'te kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor, Slovak oyuncusu Marek Hamsik'te kas yaralanması olduğunu açıklandı.

Trabzonspor'un Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında bacağında ağrı hissederek oyundan çıkan Marek Hamsik'in durumu belli oldu. Trabzonspor Kulübü, Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrasında sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas (soleus) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.