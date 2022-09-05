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Trabzon haberleri... Trabzon'da, "2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 11. Bölge 2. Etap Müsabakası" düzenlendi

Spor Haberleri

Trabzon haberleri... Trabzon'da, '2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 11. Bölge 2. Etap Müsabakası' düzenlendi

Trabzon spor haberi... Trabzon'da, "2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 11. Bölge 2. Etap Müsabakası" organize edildi.

Trabzon'da, "2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 11. Bölge 2. Etap Müsabakası" organize edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Triatlon Federasyonu iş birliğinde Trabzon'da ilk kez düzenlendi.

Müsabakaya Trabzon'un yanı sıra Giresun, Rize ve Gümüşhane'den 9 kategoride 90 sporcu katıldı. Müsabaka 400 metre yüzme ve 2 bin 400 metre koşu branşlarıyla sona erdi.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt ile federasyon temsilcileri katıldı.

Müsabakada, M1 Erkekler kategorisinde birinci Furkan Külekçi, ikinci Göktuğ Özkaya, üçüncü Ali Etka Çelik, M1 Kızlar kategorisinde birinci Eslem Eynur, ikinci Candan Alemda ve üçüncü Ecem Naz Kanal oldu.

M2 erkekler kategorisinde birinci Ali Eren Şahin, ikinci Recep Metehan Koyun, üçüncü Osman Avcı, M2 Kızlar kategorisinde birinci Ecrin Su Başoğlu, ikinci Pınar Yüksekdağ, üçüncü Asya Yüksekdağ, M3 Erkekler kategorisinde ise birinci Kayra Alp Memiş, ikinci Kerem Ataman, üçüncü Yusuf Yiğit Çelik, M3 Kızlar kategorisinde birinci Ece Aktürk, ikinci Sıla Alan ve üçüncü de Zeynep Öney oldu.

Yıldızlar yarışında erkeklerde Gürkan İbrahim Su, kızlarda ise Ceren Çiçek birinciliği elde etti. Organizasyon, ödül töreni ile sona erdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

Gümüşhane gençlik Trabzon Spor Haberler

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