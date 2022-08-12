Trabzon haberleri! Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Hatayspor: 0 (Maç sonucu) Gelen Trabzon haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı. Maçtan Dakikalar (İkinci yarı) 63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet'in yerden pasında kale önünde Kouassi'nin vuruşunu kaleci Erce sol köşeden çıkardı. 71. dakikada Eren Elmalı'nın pasında Abdulkadir Ömür, yaklaşık 22 metreden sert bir vuruşla topu Erce'nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0 79. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında topla buluşan Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi. Stat: Medical Park Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Alpaslan Dedeş xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Larsen xx, Denswil xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Doğucan x (Abdulkadir Ömür dk. 46 xxx), Siopis xx, Bakasietas xx, Vısca x (Kouassi dk. 42 x), Trezeguet xx (Yusuf Erdoğan dk. 90 ?), Cornelius xx (Djaniny dk. 75 x) Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen Teknik Direktör: Abdullah Avcı Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet x (Sadık Baş dk. 73 x), Vranjes x, Falette xx, Adekkugbe xx, Musa Çağıran x, Riberio x (Kevin Varga dk. 88 ?), Aabid x (Mehdi dk. 80 ?), Lobjanidze xx, Saint-Louis x (Kamara dk. 73 x), El Kaabi xx Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Recep, Kaan Kanak, Burak Öksüz Teknik Direktör: Serkan Özbalta Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 71) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran, Kamara (Hatayspor), Yusuf Erdoğan, Bakasetas (Trabzonspor) - TRABZON İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Eren Elmalı Hatayspor Spor Haberler

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