Trabzon haberleri: Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzon haberler: Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması yapıldı.
AA / Burak Milli - Spor