Trabzon haberleri | Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Trabzon haberine göre Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 50 dakika sürdü.
Hatayspor yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.