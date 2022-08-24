Trabzon haberleri: Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Gelen Trabzon haberlerine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Galatasaray Spor Haberler

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