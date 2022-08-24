Trabzon haberleri | Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Trabzon haberi: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti. İdman 4 takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor