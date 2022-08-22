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Trabzon haberleri | Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Trabzon haberleri | Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzon haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi.

Galatasaray hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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