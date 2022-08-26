Trabzon haberleri! Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor Spor Haberleri Trabzon spor haberi | Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasının ardından gerçekleştirilen şut idmanıyla antrenman sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Trabzon'a gidecek. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Trabzonspor Galatasaray Trabzon Spor Haberler

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