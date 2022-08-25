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Trabzon haber | Tour Of Sakarya'nın ilk etabı tamamlandı

Spor Haberleri

Trabzon haber | Tour Of Sakarya'nın ilk etabı tamamlandı

Gelen Trabzon haberine göre Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Bisiklet Fest' çerçevesindeki 'Tour Of Sakarya' yarışlarının birinci etabı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Bisiklet Fest' çerçevesindeki 'Tour Of Sakarya' yarışlarının birinci etabı gerçekleştirildi. 105 kilometrelik parkurda Moğolistanlı Jambaljamts Sainbayar birinci, Burak Abay ikinci, Kazakistanlı İgor Chzhan üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde heyecan devam ediyor. MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın ardından bugün de Tour Of Sakarya yarışlarının ilk etabı gerçekleşti. Sakarya Demokrasi Meydanı'ndan start verilen yarışlara, 13 takım ve 18 ülkeden 75 sporcu katıldı. Şehir içinde kurulan parkurlarda 105 kilometre pedal çeviren sporcular, birbirine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti. Bu çerçevede Tour Of Sakarya'nın ilk etabında Terengganu Polygon Bisiklet Takımı'ndan Moğolistanlı Jambaliamts Sainbayar birinci, Spor Toto Bisiklet Takımı'ndan Burak Abay ikinci ve Almaty Bisiklet Takımı'ndan Kazakistanlı Igor Chzhan üçüncü olurken dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Yarışların ikinci etabı 26 Ağustos, üçüncü etabı 27 Ağustos, dördüncü etabı ise 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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