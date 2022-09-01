Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon haberi... Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 11 Eylül'de Trabzon'da düzenlenecek

Spor Haberleri

Trabzon haberi... Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 11 Eylül'de Trabzon'da düzenlenecek

Trabzon haberleri... Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nın 11 Eylül Pazar günü Trabzon'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nın 11 Eylül Pazar günü Trabzon'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner ve Köprübaşı Dağ Koşuları organizasyon sorumlusu Göksal Purtuloğlu, tarihi Kervan yolu üzerinde yapılması planlanan dağ koşusu güzergahında incelemelerde bulundu.

Köprübaşı merkezde başlayıp Avulot Hanları'nda devam edecek ve Kahvedüzü mevkisinde sona erecek yarışlar, 12 kilometrelik güzergahta yapılacak.

Büyükler ve 20 yaş altı kategorilerinde yaklaşık 350 sporcunun katılması beklenen organizasyonda milli takım seçmelerinin de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Sporcularımız, Köprübaşı gibi doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçemizin parkurunda yarışacak olmanın heyecanı içinde. Bu sebepten katılımın yüksek olmasını hedefliyoruz. Bu sene sloganımız AFAD gönüllülerine farkındalık oluşturmak. Bu önemli organizasyonda iş birliği içinde olduğumuz paydaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ozan Çetiner de kıymetli sporculara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacaklarını belirterek, organizasyona tüm sporseverleri davet etti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Spor

Trabzon Türkiye gençlik Eylül Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title