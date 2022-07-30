Trabzon haberleri! Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Trabzon gündem haberi | Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
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Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
(Samet Yalçın/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor