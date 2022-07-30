Trabzon haberleri! Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Trabzon gündem haberi | Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. (Samet Yalçın/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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