Trabzon haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor kafilesinde Spor Haberleri Trabzon haberlerine göre Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak havayoluyla deplasmana gitti. Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak havayoluyla deplasmana gitti. Trabzonspor'un son transferi Mountassir Lahtimi, Antalyaspor kamp kadrosunda yer aldı. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda yarın saat 21.45'te oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavililerde, transferi dün akşam tamamlanan Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi yeni takımıyla birlikte ilk çalışmasını yaptı. LAHTIMI VE GENÇ KALECİ HAKAN KAFİLEDE Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla saat 16.30'da Antalya'ya gitti. Trabzonspor'un kamp kafilesinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Bruno Peres, Serkan Asan ve Edin Visca yer almadı. Kafilede genç kalecilerden Kağan Moradaoğlu yerine Hakan Aydın dahil edilirken yeni transfer Lahtimi de yeni takımda ilk kez kamp kadrosunda yer aldı. Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Fraport TAV Antalyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: "Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Taha, Bartra, Eren, Siopis, Doğucan, Dorukhan, Bardhi, Kerem, Abdülkadir, Bakasetas, Kouassi, Lahtimi, Yusuf, Trezeguet, Djaniny, Emrehan, Cornelius" - Trabzon Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal Antalyaspor Trabzonspor Trabzon Spor Haberler

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