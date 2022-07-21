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Trabzon haberi: Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzon haberi: Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor

Edinilen Trabzon haberine göre Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde dün akşam saatlerinde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, bu sabah yaptığı basına kapalı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesi nedeniyle İstanbul'da bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, bu sabahki çalışmaya da katılmadı. Avcı'nın bugün kampa gelerek akşamki çalışmada yer alacağı belirtildi.

Yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Djaniny'in katılmadığı bildirildi. Sakatlıkları süren Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen'in ise kondisyon salonunda çalıştıkları aktarıldı.

Trabzonspor'un kadrosunda 28 oyuncu yer alıyor. Slovenya kampından Hakan Yeşil ile Behlül Aydın, ikinci etap kamp kadrosunda yer almıyor.

İki hazırlık maçı yapılacak

Trabzonspor, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak.

Bordo-mavililer, ilk hazırlık maçını 23 Temmuz'da İtalya'nın Torino, ikinci maçını da 25 Temmuz'da da Empoli takımı ile yapacak.

İki karşılaşma da TSİ 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayımlanacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

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