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Trabzon haberi... Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzon haberi... Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzon yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca katılmazken, kas sakatlığı yaşayan Hugo da antrenmanda yer almadı. Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle tedavisini ülkesinde sürdüren Bruno Peres ise Trabzon'a döndü. Antrenman sahasında takım arkadaşlarıyla buluşan Peres tedavisi için soyunma odasına gitti. Antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirirken, bordo-mavililer ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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