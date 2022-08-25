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Trabzon gündem: Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzon gündem: Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trabzon gündem haberi: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. FC Kopenhag maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise koordinasyon ve core çalışmaları ile başladıkları antrenmanı rondo ve dayanıklılık çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, cumartesi günü yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(Gökmen Şahin - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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