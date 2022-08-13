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Trabzon haberi | Trabzonspor'dan Visca açıklaması

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Trabzon haberi | Trabzonspor'dan Visca açıklaması

Trabzon haberlerine göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında kolundan sakatlanan Edin Visca'nın sol kol humerus kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında kolundan sakatlanan Edin Visca'nın sol kol humerus kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Halil Polat, "Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın  yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Trabzonspor Edin Visca Hatayspor Spor Haberler

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