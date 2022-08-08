Trabzon haberi... Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı Trabzon bölgesinden gelen habere göre Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmasıyla başladı. Bordo-mavililer, antrenmanı 5'e 2, dar alanda pas ve çift kale maçla tamamladı. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı tek antrenmanla devam edecek. Spor AA / Hakan Burak Altunöz Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

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