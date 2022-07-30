Trabzon haberi: Trabzon'da taraftarlar Süper Kupa galibiyetini kutladı - Haberler

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Trabzon haberi: Trabzon'da taraftarlar Süper Kupa galibiyetini kutladı

Trabzon haberi: Trabzon'da taraftarlar Süper Kupa galibiyetini kutladı

Trabzon haberlerine göre Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un taraftarları, kentte kutlama yaptı.

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Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un taraftarları, kentte kutlama yaptı.

Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan maçı izleyen bordo-mavili taraftarlar, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Maçın son düdüğüyle birlikte meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, ses ve ışık gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendi.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Trabzonspor Süper Kupa Sivasspor Spor Haberler

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