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Trabzon haberi | Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

Trabzon haberi | Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

Spor Haberleri

Trabzon haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verdiği para cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verdiği para cezalarını onadı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında stada usulsüz seyirci alınmasından 200 bin, merdivenler boş bırakılmadığı için 50 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 bin lira olmak üzere toplam 271 bin liralık cezanın onandığı belirtildi.

Kurul ayrıca Trabzonspor'un İstanbulspor mücadelesinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezasının onandığını aktardı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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