Trabzon haberi! Naci Ünüvar, Trabzonspor'da Spor Haberleri Trabzon habere göre Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajax'ın genç oyuncusu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajax'ın genç oyuncusu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu Naci Ünüvar, pazar günü Trabzon'a gelecek ve Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip edecek. Genç futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Hollanda Trabzon Spor Haberler

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