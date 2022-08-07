Trabzon haberi: Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzon haber... Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasını bay geçen bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.