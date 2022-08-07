Trabzon haberi: Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı Trabzon haber... Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasını bay geçen bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı. Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Spor AA / Salim Taş Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

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