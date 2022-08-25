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Trabzon haberi | Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Trabzon haberi | Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzon spor haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Leo Dubois antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Fredrik Midtsjö ise ağırlıksız ortam koşularına başladı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Trabzonspor Galatasaray Spor Haberler

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