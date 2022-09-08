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Trabzon haberi... Gakgoş Trabzon yolcusu

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Trabzon haberi... Gakgoş Trabzon yolcusu

Trabzon haberine göre ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında Yomraspor'la deplasmanda oynayacağı maç için cuma günü Trabzon'a gidecek.

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında Yomraspor'la deplasmanda oynayacağı maç için cuma günü Trabzon'a gidecek.

TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında deplasmanda Yomraspor'la karşılaşacak olan Entegre Solar Elazığspor'da bu maçın gidiş dönüş programı netlik kazandı. Cuma günü öğlen sonu karayoluyla Trabzon'a gidecek olan Elazığspor kafilesi, konaklayacağı otele yerleşecek. Maçın son çalışmasını cumartesi günü Trabzon'da yapacak olan bordo-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan maçın ardından yine karayoluyla Elazığ'a dönecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Trabzon Elazığ Spor Haberler

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