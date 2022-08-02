Trabzon haber... Trabzonspor'un rakibi Kopenhag Trabzon haber: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti. Trabzonspor, Play-Off turundaki ilk maçını deplasmanda 16 veya 17 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak. Bordo-mavili ekip, Kopenhag'ı elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak, turu geçemezse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Demirören Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor İsviçre Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzon haber... Trabzonspor'un rakibi Kopenhag - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.