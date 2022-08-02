Trabzon haber... Trabzonspor'un rakibi Kopenhag
Trabzon haber: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
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Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.
Trabzonspor, Play-Off turundaki ilk maçını deplasmanda 16 veya 17 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak. Bordo-mavili ekip, Kopenhag'ı elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak, turu geçemezse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.
Demirören Haber Ajansı / Spor