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Trabzon haber | Trabzonspor'un Avusturya kampı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzon haber | Trabzonspor'un Avusturya kampı

Trabzon spor haberi... Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Bad Haring bölgesinde günün ilk çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

İzinli olan Djaniny Semedo kampa katılarak Avusturya kampındaki ilk antrenmanında yer aldı. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan ile tedbir amaçlı dinlendirilen Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı.

Yarın rakip Torino

Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor yarın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya'nın Serie A Ligi ekiplerinden Torino ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma TSİ ile 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Taç antrenörü Gronnemark çalışmalara başladı

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark de bordo-mavili takım ile ilk çalışmasına çıktı.

Sabah saatlerinde bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele gelen Gronnemark'ın sabah antrenmanına katıldığı ve ilk çalışmasını yaptırdığı öğrenildi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Avusturya Torino Spor Haberler

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