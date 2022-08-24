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Trabzon haber | Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne girişi sırasında taraftarlarca karşılandı

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Trabzon haber... Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelişi Taraftarların takım otobüsünü karşılaması Kopenhag takımı futbolcularını taşıyan otobüsün stada girişi TRABZON - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasına Danimarka'nın Kopenhag takımı ile...

Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelişi

Taraftarların takım otobüsünü karşılaması

Kopenhag takımı futbolcularını taşıyan otobüsün stada girişi TRABZON - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasına Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne girişi sırasında taraftarlarca karşılandı.

Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Spor

Şenol Güneş Trabzonspor Danimarka Spor Haberler

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