Trabzon haber | Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne girişi sırasında taraftarlarca karşılandı
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Trabzon haber... Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelişi Taraftarların takım otobüsünü karşılaması Kopenhag takımı futbolcularını taşıyan otobüsün stada girişi TRABZON - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasına Danimarka'nın Kopenhag takımı ile...
Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelişi
Taraftarların takım otobüsünü karşılaması
Kopenhag takımı futbolcularını taşıyan otobüsün stada girişi TRABZON - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasına Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne girişi sırasında taraftarlarca karşılandı.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Spor