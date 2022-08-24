Trabzon haber | Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne girişi sırasında taraftarlarca karşılandı Spor Haberleri Trabzon haber... Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelişi Taraftarların takım otobüsünü karşılaması Kopenhag takımı futbolcularını taşıyan otobüsün stada girişi TRABZON - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasına Danimarka'nın Kopenhag takımı ile... Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelişi Taraftarların takım otobüsünü karşılaması Kopenhag takımı futbolcularını taşıyan otobüsün stada girişi TRABZON - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasına Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne girişi sırasında taraftarlarca karşılandı. Spor Kaynak: AA / Hasan Taşcan Şenol Güneş Trabzonspor Danimarka Spor Haberler

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