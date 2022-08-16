Trabzon haber! Trabzonspor Müze ve Arşiv Kurulu, eski başkan Şamil Ekinci'yi ziyaret etti
Trabzon habere göre Trabzonspor Kulübü Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile üye Salih Burak Demirkaya, bordo-mavili kulübün efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'yi ziyaret etti.
Trabzonspor Kulübü Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile üye Salih Burak Demirkaya, bordo-mavili kulübün efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'yi ziyaret etti.
Başkan Uzun, kurul adına şampiyonluk şiltini takdim ettiği Şamil Ekinci'nin elini öptü.
Uzun, ziyaretinde Ekinci'yi, bordo-mavili kulübün kurucu başkanlarından Nizamettin Algan ile de telefonla görüştürdü.
Şamil Ekinci, Trabzonspor'un şampiyonluğundan çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Şampiyonlar ligi play-off turunda da Abdullah hoca ve futbolculara başarılar diliyorum. Camiaya da çok selamlarımı iletiyorum." dedi.