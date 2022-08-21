Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon spor haberleri: Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarına moralsiz başladı

Trabzon spor haberleri: Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarına moralsiz başladı

Spor Haberleri

Trabzon haberlerine göre UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında FC Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında FC Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasından deplasmanda Antalyaspor karşısında 5-2'lık şok skor elde eden Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-Off Turu rövanş maçında sahasında konuk edeceği FC Kopenhag maçı hazırlıklarına moralsiz başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ile başladıkları antrenmanı koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman 5'e 2, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Antalyaspor Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title